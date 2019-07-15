سهام .. أم لأطفال مفقودة منذ 23 حزيران

وطنا اليوم-عمان:تواصل عائلة السيدة الأردنية سهام محمود محمد عبدالرحمن "39 عاما"، البحث عنها بعدما قطع الاتصال بها يوم 23 حزيران الماضي.

وقال زوج السيدة المفقودة، أحمد جمال عرفات ، إن زوجته راجعت مستشفى البشير بزيارة طبية اعتيادية، لكنها فُقدت بعد خروجها.

وأوضح، أن زوجته وهي أم لـ4 أطفال، اتصلت بوالدتها القاطنة في منطقة جبل النصر، لتبلغها أنها أنهت مراجعتها الطبية وتتجه الآن لزيارتها، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأشار إلى أن هاتف زوجته أغلق بعد المكالمة، ولم يُفتح حتى اللحظة، ولم يُعثر على أي أثر لها.

وسجلت العائلة بلاغا لدى مركز أمن النصر، للتعميم والبحث عنها.

وناشد زوج المفقودة، من يتعرف على صورة زوجته تقديم معلومات للأجهزة المختصة.