الكشف عن صورة منفذ عملية السطو على بنك ABC المفرق

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمنفذ عملية السطو المسلح صباح اليوم على بنك " ABC " فرع المفرق

حيث تمكن هذا الشخص بالدخول مسلحاً لفرع البنك في المحافظة و قام بسلب مبلغ مالي تحت تحديد السلاح والفرار من المكان وبوشرت التحقيقات

وقال بنك المؤسسة العربية المصرفية الاردن ان فرع البنك في المفرق تعرض للسرقة، دون أي إصابات بشرية.