|
الكشف عن صورة منفذ عملية السطو على بنك ABC المفرق
وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمنفذ عملية السطو المسلح صباح اليوم على بنك " ABC " فرع المفرق
حيث تمكن هذا الشخص بالدخول مسلحاً لفرع البنك في المحافظة و قام بسلب مبلغ مالي تحت تحديد السلاح والفرار من المكان وبوشرت التحقيقات
وقال بنك المؤسسة العربية المصرفية الاردن ان فرع البنك في المفرق تعرض للسرقة، دون أي إصابات بشرية.
وقال البنك في بيان صحفي ان فرع بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) الكائن في مدينة المفرق تعرض اليوم الخميس إلى عملية سطو مسلح من قبل مجهول، حيث تم سرقة مبلغ مالي قدره 4,889 دينار أردني.
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.