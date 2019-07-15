 وطنا نيوز -الكشف عن صورة منفذ عملية السطو على بنك ABC المفرق
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الكشف عن صورة منفذ عملية السطو على بنك ABC المفرق
التاريخ : 04-07-2019 01:51:07 المشاهدات: 2853

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمنفذ عملية السطو المسلح صباح اليوم على بنك " ABC " فرع المفرق

حيث تمكن هذا الشخص بالدخول مسلحاً لفرع البنك في المحافظة و قام بسلب مبلغ مالي تحت تحديد السلاح والفرار من المكان وبوشرت التحقيقات

وقال بنك المؤسسة العربية المصرفية الاردن ان فرع البنك في المفرق تعرض للسرقة، دون أي إصابات بشرية. 

وقال البنك في بيان صحفي ان فرع بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) الكائن في مدينة المفرق تعرض اليوم الخميس إلى عملية سطو مسلح من قبل مجهول، حيث تم سرقة مبلغ مالي قدره 4,889 دينار أردني. 
واضاف لم يتعرض أي من موظفي البنك أو عملائه لأي أذى، ولقد تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي استجابت بأقصى سرعة، وتقوم حالياً بإجراء اللازم في مثل هذه الحالات.
واكد البنك الى أن جميع المبالغ النقدية في جميع الفروع مؤمنة بالكامل، وأن الفروع الأخرى تعمل كالمعتاد دون أي تغيير على عملها.


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