علاء الطراونة خاطر بحياته لإنقاذ أسرة

وطنا اليوم-عمان:خاطر الرقيب علاء ذيب الطراونه من مرتبات الأمن العام بحياته من أجل إنقاذ أسرة بأكملها، تعرض منزلهم لحريق في المزار الجنوبي في الكرك.

واستطاع الطراونة والذي يعمل في مرتبات الإقامة والحدود من إخراج أحد الأطفال والأم من بين الدخان والنار من داخل المنزل، وبعد تعرضه للإجهاد والتعب أخرج الفتاة والتي كانت متوفيه لقربها من مصدر إشتعال النيران.

وقال فتحي الطراونة عم الفتاة المتوفية إن الشاب علاء قام بعمل بطولي بعد أن سمع صوت صراخ الأطفال والزوجه داخل بيت جيرانه والذي هو منزل شقيقي الذي اندلعت فيه النيران.

وأشار فتحي الطراونة أن الشاب علاء أبلغ على الفور رجال الدفاع المدني، وتوجه على الفور وكسر الزجاج وخلع الباب ودخل وسط الدخان الكثيف وسحب أحد الأطفال، ومن ثم عاد ليبحث عن المصابين داخل البيت وسحب المصاب الثاني، وعاد إلى المنزل ليبحث عن مصابين حتى وصل فريق الدفاع المدني بعدها تم الإغماء عليه داخل المنزل وتم اسعافه إلى المستشفى ودخل في غيبوبه لمدة أربع ساعات".

وأضاف: "على يد هذا البطل تم انقاذ ابن أخي وأمه بعد أن فارقت الحياه ابنت اخي رحمة الله عليه واسكنها فسيح جناته".

وختم يقول: "لمثلك ياعلاء ترفع القبعات وتنحني الهامات".