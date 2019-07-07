مدير مطعم أبو زغلة قضى بالانفجار

وطنا اليوم-عمان:توفي صباح اليوم الخميس، زيد أبو زغلة، مدير فرع مطعم أبو زغلة الشهير، في وسط البلد، إثر الانفجار الذي وقع داخل المطعم.

ونشرت صفحة المطعم عبر فيسبوك:(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))، ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى المرحوم بإذن الله( ابو سلطان ابو زغلة) إثر حادث الانفجار الذي وقع في وسط البلد.

وكانت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني صرحت بأن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت صباح الخميس مع حادث تسرب لغاز داخل احد المطاعم بمنطقة وسط البلد،مما أدى إلى حدوث عملية عصف وتفريغ، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين إحداهما بالغة.

ونتج عن الانفجار الضرر بالكامل بدخلة مطعم ابو زغله ومجمع بنك الأردن بالكامل بالإضافة الى فندق بغداد الكبير وفندق القاهرة.

ولازالت أعمال الإسعاف جارية من قبل الدفاع المدني لكون يوجد صعوبة لديهم في الدخول الى المكان لوجود خطوط كهرباء ومياه داخل المطعم، و سيتم معرفة باقي الاصابات و الوفيات في وقت لاحق.

وصرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني، أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى البشير الحكومي.