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مصادر : هذه قيمة المبلغ المسلوب من بنك ABC المفرق
وطنا اليوم-عمان : قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان بلاغا ورد صباح هذا اليوم لمديرية شرطة محافظة المفرق بدخول شخص مجهول ومسلح لفرع احد البنوك في المحافظة و سلب مبلغ مالي تحت تحديد السلاح والفرار من المكان وبوشرت التحقيقات
حيث أكدت مصادر ان فرع البنك الذي شهد عملية السطو هو فرع "ABC " / بنك المؤسسة العربية المصرفية في محافظة المفرق .
ووفق شهود عيان فقد أكدوا دخول شخص " عشريني " يرتدي بنطال وبلوزة لون بني ، وطاقيه على رأسه ، ونظارات لون اسود ، واستطاع تحت تهديد السلاح سرقة مبلغ 4889 دينار ولاذ بالفرار .
مؤكدين ان أنه لم يتعرض أي موظف أو عميل لأي أذى إثناء عملية السطو ، وتم فوراً ومنذ اللحظة الأولى إبلاغ الأجهزة الأمنية التي استجابت بسرعة فائقة وباشرت التحقيق في الحادث.
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