مصادر : هذه قيمة المبلغ المسلوب من بنك ABC المفرق

وطنا اليوم-عمان : قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان بلاغا ورد صباح هذا اليوم لمديرية شرطة محافظة المفرق بدخول شخص مجهول ومسلح لفرع احد البنوك في المحافظة و سلب مبلغ مالي تحت تحديد السلاح والفرار من المكان وبوشرت التحقيقات

حيث أكدت مصادر ان فرع البنك الذي شهد عملية السطو هو فرع "ABC " / بنك المؤسسة العربية المصرفية في محافظة المفرق .

ووفق شهود عيان فقد أكدوا دخول شخص " عشريني " يرتدي بنطال وبلوزة لون بني ، وطاقيه على رأسه ، ونظارات لون اسود ، واستطاع تحت تهديد السلاح سرقة مبلغ 4889 دينار ولاذ بالفرار .