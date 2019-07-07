الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط وإغلاق معمل غير مرخص لتصنيع الكيك

وطنا اليوم-عمان:ضبطت كوادر الدائرة الصحية في بلدية مادبا بالتعاون مع شرطة البيئة والمركز الأمني في منطقة حنينا- المدينة الصناعية معملا لتصنيع مادة الكيك الخاصة للأطفال في شقة مستأجرة، حسب رئيس بلدية مادبا المهندس أحمد سلامة الازايدة .

وقال الازايدة انه واثناء جولات كوادر وموظفي الدائرة الصحية في الأسواق وردت معلومات عن انبعاث روائح للكيك في إحدى الشقق السكنية القريبة من المدينة الصناعية وتم تحريك قسم الرقابة على الغذاء في البلدية ليتم ضبط المعمل يمارس أعماله دون الحصول على تراخيص من الدوائر الرسمية من بينها الغذاء والدواء .

واضاف الازايدة انه تم الكشف على المعمل الذي يصنع مادة الكيك وإتلاف 200 كيلو منها في المعمل واغلاقة بالشمع الأحمر لحين الحصول على التراخيص اللازمة للممارسة أعمالة وتحرير مخالفة وتحويله للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص .

من جانبه قال رئيس قسم الرقابة على الغذاء في البلدية المهندس ماجد قطيش انه من خلال الجولات المسائية لكوادر القسم للبحث عن كميات من البيض الفاسد الذي دخل إلى المدينة مؤخرا وأثناء الكشف على المحلات وردت معلومات بوجود معملا لتصنيع مادة الكيك في شقة .

وضاف انه تم تشكيل لجنة من كوادر القسم وشرطة البيئة والمركز الأمني للكشف على المعمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والصحية بهذا الخصوص.

وشدد قطيش على التجار بعدم شراء أية مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري كي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية المتبعة بشرائه مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري والهدف منا الثراء السريع وشراؤها بأسعار رخيصة وتعرض حياة المواطنين للخطر.

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