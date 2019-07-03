إصابة فتاة بكسور في منتجع سياحي غير مرخص

وطنا اليوم-عمان:اصيبت فتاة قبل ايام، بكسور جراء سقوطها في احد المنتجعات السياحية في الأردن.

وبحسب ذوي الفتاة التي اصيبت لحظة سقوطها عدم توفر ادنى شروط السلامة العامة اثناء القفز واللعب عن احدى الالعاب المتواجدة في المنتجع.

وقال احد اقرباء الفتاة إن ابنتهم اصيبت بكسر في الفقرة الرابعة والخامسة والسادسة والركبة نتيجة سقوطها من ارتفاع وارتطامها بالأرض.

بدوره اكد مصدر في وزارة السياحة والاثار ان الحادثة صحيحة وقد وقعت في احد المنتجعات المرخصة كمخيم بيئي وليس لسياحة المغامرة في محافظة جرش، موضحا ان المنتجع ليس مرخصا لتقديم مثل هذه الأنشطة، والفعاليات.

وقال المصدر إن الجهات المعنية في الوزارة تواصلت مع الفتاة التي اصيبت في الحادثة من اجل معرفة كافة التفاصيل.

وشدد المصدر على ان الوزارة ستتخذ عبر الجهات المختصة الاجراء اللازم بحق المنتجع حسب الاصول القانونية.