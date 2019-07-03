الرئيسية | جرائم وحوادث توقيف منتحل صفة السفير الأردني بالكويت

وطنا اليوم-عمان:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف متهم انتحل صفة السفير الأردني في الكويت أسبوعاً في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة جنحة الاحتيال وبدلالة قانون النزاهة ومكافحة الفساد . في التفاصيل قام هذا الشخص بالاتصال بمدير صندوق الزكاة بصفته السفير الأردني في الكويت طالباً منه تقديم مساعدة نقدية لأحد الأشخاص المحتاجين مما دفع مدير الصندوق إلى تلبية طلبه ومنحه شيكاً بمساعدة مالية خلال شهر رمضان الماضي ، إلا أنه كرر طلبه قبل أيام مما أثار شكوك إدارة الصندوق التي بادرت للإتصال بالسفير الذي أنكر تماماً علمه بما يجري ، ليتم بعدها إبلاغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث قامت وحدة العمليات باحضاره للمدعي العام وقد تبيّن أنه صاحب أسبقيات .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر