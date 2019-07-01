ضبط مكتب لإستخدام العاملين غير مرخص

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة العمل في بيان لها صادر الأربعاء؛ انه نتيجة التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم مساء الثلاثاء ضبط أحد المكاتب غير المرخصة بممارسة أعمال استخدام العمالة المنزلية.

ووفقا للبيان فقد وردت معلومات لمديرية العاملين في المنازل عن قيام احد الأشخاص بتسهيل مهمة بعض العاملات في المنازل وتشغيلهم بطرق غير قانونية لدى منازل المواطنين ويتقاضى مقابل ذلك مبالغ مالية دون حصوله على تراخيص وفقا للقوانين المرعية، كما انه قد قام بتقاضي مبالغ ماليه من مواطنين نظير توفير عمالة منزلية لهم دون الوفاء بإلتزاماته.

وأوضح البيان ان مدير العاملين في المنازل د هايل الزبن أبلغ الأجهزة الأمنية المختصة التي تعاملت مع هذه المعلومات، وقام فريق من الأجهزة الامنية برفقة احد مفتشي الوزارة بزيارة المكتب وضبط صاحبه وعدد من الاوراق والمستندات، وتبين وجود عاملتين غير مرخص لهم بالعمل وجرى إحالة المذكور للتحقيق تمهيدا لتحويله للقضاء.