 وطنا نيوز -احباط تهريب اجهزة خلوية بقيمة 92 الف دينار
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احباط تهريب اجهزة خلوية بقيمة 92 الف دينار
التاريخ : 03-07-2019 01:54:18 المشاهدات: 220

وطنا اليوم-عمان:أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي الركاب تهريب (250)جهاز خلوي، كانت بحوزة احد المسافرين القادمين إلى المطار.

وتم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمضبوطات والتي قدرت قيمتها ب (92)الف دينار واستيفاء الغرامات الجمركية المستحقة والبالغة (23) الف دينار.

وأشار مدير مركز جمرك مطار الركاب عميد جمارك فادي القضاة بأنه نظرا للجهود والخبرات التي يمتلكها موظفو المركز استطاعوا ضبط المواد المهربة والتي كانت مخبئة بطريقة يصعب اكتشافها.

ومن جانبه أكد مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة على مدى كفاءة واحترافية كوادر الجمارك العاملة في الدائرة، موضحا أن هذه الجهود والإنجازات الكبيرة في مجال ضبط عمليات التهريب تأتي في ظل سعي دائرة الجمارك لحماية ودعم الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بكافة أشكاله وانواعه موعزا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل وتسريع حركة المسافرين والبضائع.


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