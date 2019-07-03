ضبط طبيبين عربيين يزاولان المهنة دون شهادة بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان:ضبطت كوادر مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء، الاربعاء، طبيبين يحملان الجنسية غير الاردنية يعملان في عيادتين منفصلتين غير حاصلين على شهادة مزاولة المهنة.

وقال مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء الدكتور ضيف الله الحسبان لوكالة الانباء الأردنية "بترا" إن الكوادر الصحية ضبطت طبيبين يحملان الجنسية غير الاردنية يعملان في عيادتين منفصلتين غير حاصلين على شهادة مزاولة المهنة .

وبين الدكتور الحسبان أنه تم تحويل الطبيبين للجهات القضائية والتنسيب باتخاذ الإجراءات الإدارية وفقا للقانون الأردني بحق مالكي العيادتين والطبيبين بناء على توجيهات وزير الصحة الداعية لتنظيم وضبط ممارسة المهنة الطبية في القطاع الخاص .