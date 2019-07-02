القبض على ٥٩ شخصا من مطلقي الأعيرة النارية

وطنا اليوم-عمان:اعلنت مديرية الامن العام اليوم ان وحداتها الشرطية المختلفة ومنذ بداية حملاتها الامنية الخاصة على ظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة غير المرخصة التي بوشرت بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٧ م تمكنت من القاء القبض على ٥٩ شخصا قاموا باطلاق العيارات النارية او ضبطت بحوزتهم اسحلة نارية غير مرخصة وضبط بحوزتهم ٦٢سلاحا ناريا في مختلف محافظات المملكة .

واضافت المديرية ان الحملة الامنية مستمرة وفق اجراءات رقابية وتحقيقية تضمن متابعة كافة البلاغات والمعلومات التي ترد حول مطلقي العيارات النارية اوحائزي الاسلحة النارية ، لحين القاء القبض على كل من يقوم باطلاق الاعيرة النارية او يحوز اسلحة نارية غير مرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقهم وضبط ما بحوزتهم من اسلحة .

وتهيب مديرية الامن العام بالاخوة المواطنين نبذ كافة السلوكيات السلبية المرتبطة باطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة النارية غير المرخصة لما لها من اثار سلبية على افراد المجتمع.

وتطلب منهم مساندة رجال الامن العام في حملتهم من خلال الابلاغ عن اية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.