اعتداء على خزان مياة يخفض الضخ من الديسي

وطنا اليوم-عمان:كشفت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان الشركة المشغلة لمنظومة وناقل الديسي ديواكو افادت بتعرض احد الخزانات التجميعية في منظومة الديسي / منطقة المدورة جنوب المملكة تعرض للاعتداء من قبل مجهولين وسرقة اللوحات الكهربائية وحرقها مما ادى الى وقف الضخ من مجموعة من الابار وخفض كمية الضخ من (112) مليون م3 الى (100) مليون م3 .

واضافت ان الاعتداءعلى احد اهم المصادر الاستراتيجية المائية الوطنية سيؤثر جزئيا على خفض حصة المياه المخصصة لعدد من المناطق وحرمان مناطق اخرى من حصصها الكافية من مياه الشرب حتى اعادة اصلاح الخزان واللوحات حيث تعمل الشركة المشغلة والوزارة/سلطة المياه مع الجهات الامنية المختصة لضبط الفاعلين مؤكدة انها لن تتهاون في القيام بواجبها بحق المخالفين .