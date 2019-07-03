 وطنا نيوز -17 إصابة بحادث تصادم في محافظة عجلون
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17 إصابة بحادث تصادم في محافظة عجلون
التاريخ : 03-07-2019 11:49:44 المشاهدات: 913

وطنا اليوم-عمان:صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني عجلون تعاملت صباح اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين باص كوستر وحافلة  بالقرب من مجمع عجلون.

ونتج عن الحادث إصابة (17) شخصاً برضوض في مختلف أنحاء الجسم . 

وأضافت إدارة الإعلام بان كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى الإيمان الحكومي وحالتهم العامة جيدة.


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