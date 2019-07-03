ضبط متسولين ينتحلون صفة موزعي صحف يومية

وطنا اليوم-عمان:ضبطت فرق مكافحة التسول، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، 4 متسولين ينتحلون صفة موزعي صحف يومية في ساعات متأخرة من الليل، وفقا لمدير الوحدة ماهر الكلوب.

وقال الكلوب، في تصريح صحفي له إن "حالات الضبط كانت بعد الثانية عشرة ليلا عند الاشارات الضوئية في منطقتي الشميساني وصويلح في عمان”، لافتا الى أن "هؤلاء الأشخاص كانوا يجبرون المواطنين على شراء الصحف بإلقائها داخل المركبات والمطالبة بمبلغ مالي يفوق ثمن الصحيفة”.

وأضاف أنه "وبعد التدقيق في ملفات الأشخاص المضبوطين تبين أنهم من المتسولين المكررين”، مؤكدا أهمية أن "تتأكد المؤسسات الصحفية والشركات التي تتولى توزيع الصحف من هوية الموزعين على الاشارات الضوئية”.

من جهته، أوضح نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة أن "توزيع الصحف يكون عبر شركات تتعاقد معها الصحف”، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم التصدي لهذه السلوكيات من قبل الصحف والشركة، واصفا هذه المسلكيات بـ”المرفوضة”.

وأضاف "رغم أن تعيين الموزعين هو من اختصاص الشركة لكن الصحف تتحمل كذلك مسؤولية التأكد من هوية الموزعين ومدى ملاءمتهم للعمل وضرورة التأكد من حسن السيرة والسلوك”، لافتا الى "امكانية أن هؤلاء الأشخاص منتحلون لصفة موزعي صحف وحصلوا عليها بأسعار بخسة لبيعها أو دون مقابل باعتبارها نسخا مرتجعة، خصوصا أن حالات الضبط تمت بعد منتصف الليل أي قبل ساعات قليلة من صدور النسخ الورقية الجديدة للصحف”.

إلى ذلك، أشار الكلوب الى اشكالية التعامل مع المتسولين الذين يتسترون تحت غطاء الباعة المتجولين، مبينا أنهم "يبيعون المنتجات البخسة بطريقة عشوائية في الشوارع أو البسطات، حيث يلجأ هؤلاء الى الضغط والالحاح على المواطنين لبيع منتجاتهم”.

وتابع، "الواقع ليس هناك أي سند قانوني لملاحقة هؤلاء من قبل فرق مكافحة التسول، باعتبارهم باعة متجولين خارج نطاق الاختصاص”.

وبلغ عدد المتسولين والمتسولات الذين تم ضبطهم منذ بداية العام وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي نحو 2000 متسول ومتسولة.