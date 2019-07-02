الأردنيون يتعاطفون مع طالب التوجيهي خالد

وطنا اليوم-عمان: تعاطف الأردنيون، مع طالب ثانوية عامة، قضى غرقا بعد تقديمه آخر امتحان له، في محافظة الزرقاء، وسط الأردن.

وتداول الأردنيون، صورا للطالب خالد سهيل العقرباوي -18 عاما-، والذي قضى غرقا داخل مسبح في منطقة الزرقاء الجديدة، بعد تقديمه آخر امتحاناته للثانوية العامة.

وترحم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على الطالب العقرباوي، ودعوا إلى محاسبة المسؤولين عن المسبح.

وكانت بلدية الزرقاء، أغلقت في وقت سابق من الثلاثاء، حديقة املهندسين والمسبح الداخلي في منطقة الزرقاء الجديدة بالشمع الأحمر، بعد ان قضة خالد غرقا هناك.