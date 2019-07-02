ضبط مطلوب خطير ومسلح في ام الجمال

وطنا اليوم-عمان:داهمت قيادة شرطة البادية الملكية مطلوب خطير ومسلح في منطقة ام الجمال وتلقي القبض عليه بعد تبادل لاطلاق النار معه وتضبط سلاح ناري اوتوماتيكي وكمية من المواد المخدرة بحوزته.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في مديرية شرطة البادية الملكية ومن خلال متابعتهم للأشخاص المطلوبين المتوارين عن الأنظار تمكنوا عصر هذا اليوم الثلاثاء، من تحديد مكان تواجد احد أولئك المطلوبين والمصنف بالخطير داخل أحد المنازل في منطقة ام الجمال.

وأضاف الناطق الإعلامي أن قوة أمنية تحركت على الفور للمكان وفور وصولهم بادر شخص بداخل المنزل بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة حيث تم الرد عليه بالمثل لحين تمكنهم من إلقاء القبض على مطلق النار والذي تبين انه مطلوب بقضية قتل وبحقه 25 قيداً جرمياً وضبط بحوزته سلاح ناري اتوماتيكي وكمية من المواد المخدرة.