مواطن لرقيب السير: لا تخالفني.. والأخير يفاجئه بالرد

وطنا اليوم-عمان: تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صورة تظهر رسالة تركها أحد المواطنين لرقيب سير على مركبته المصطفة أمام أحد المستشفيات في عمان بشكل مخالف قال فيها: "بنتي مريضة لا تخالفني".وأظهرت الصورة ورقة أخرى وضعت بجانب رسالة صاحب المركبة كُتب فيها: "توكل على الله ما رح تتخالف، الله يقومها بالسلامة، مع تحيات رقيب السير"

.ولم يتسن التحقق من صحة الصورة أو اليوم الذي التقطت فيه.



