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مواطن لرقيب السير: لا تخالفني.. والأخير يفاجئه بالرد
وطنا اليوم-عمان: تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صورة تظهر رسالة تركها أحد المواطنين لرقيب سير على مركبته المصطفة أمام أحد المستشفيات في عمان بشكل مخالف قال فيها: "بنتي مريضة لا تخالفني".وأظهرت الصورة ورقة أخرى وضعت بجانب رسالة صاحب المركبة كُتب فيها: "توكل على الله ما رح تتخالف، الله يقومها بالسلامة، مع تحيات رقيب السير"
.ولم يتسن التحقق من صحة الصورة أو اليوم الذي التقطت فيه.
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