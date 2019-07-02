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سيارة نائب تعرض حياة الآخرين للخطر
وطنا اليوم-عمان:ليس الشعب وحده، النواب أيضا يخالفون القانون، والوزراء والمسؤولون في مختلف مستويات الدولة، هذا ما يشاهده المواطن في الطرقات وحفلات الأفراح، ومناسبات الأتراح، لكن قلة ما تلتقط الكاميرات أو الرادارات تلك "النمر الحمراء".
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