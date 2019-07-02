سيارة نائب تعرض حياة الآخرين للخطر

وطنا اليوم-عمان:ليس الشعب وحده، النواب أيضا يخالفون القانون، والوزراء والمسؤولون في مختلف مستويات الدولة، هذا ما يشاهده المواطن في الطرقات وحفلات الأفراح، ومناسبات الأتراح، لكن قلة ما تلتقط الكاميرات أو الرادارات تلك "النمر الحمراء".

كاميرا اليوم التقطت مركبة نائب أو ربما "نائبة" تخالف القانون بخروج شخصين من جسم المركبة خلال مسيرها بموكب احتفالات بتخرج ابنها من جناح تطبيق القانون في جامعة مؤتة "الجناح العسكري"، ربما تكون المسؤولة ذاتها مارست "الواسطة والمحسوبية" في مكان ما.

مخالفان للقانون في الصورة، أحدهما مشرع له، والآخر تخرج ليضبطه، وفي ذات الوقت كانت إدارة السير في الأمن العام تحرر 993 مخالفة لمركبات تعود ملكيتها للشعب ارتكبت ذات المخالفة.

وعلم من مصادر أن مركبة النائب ليست ضمن المخالفات الـ 993 التي ضبطتها مديرية الأمن العام منذ بداية الأسبوع، أي خلال ثلاثة أيام.

مديرية الأمن العام أكدت أنه سيتم استدعاء مالكي المركبات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وهي حجز المركبة لمدة (48) ساعة في ساحة بالإضافة إلى دفع قيمة المخالفة وأجور نقل المركبة وتحويل مرتكب المخالفة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراء الإداري بحقه، لكن هل سيستدعى النائب؟.

مخالفات السير ليست وحدها التي يرتكبها المسؤولون في الأردن، ذات يوم أطلق أحد النواب النار من رشاش أوتوماتيكي داخل مجلس النواب وآخر أشهر مسدسه مهددا، فيما سحب مسؤول مسدسه خلال لقاء تلفزيوني على الهواء مباشرة.

المشرع في الأردن يعتقد أنه موجود لسن القوانين، ثم الاستمتاع بالنظر إلى الناس وهم يدفعون تكاليف مخالفتها، بينما يعتبر نفسه مرفع عن الانتظام به أو الامتثال أمامه عند المخالفة.