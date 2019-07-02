ضبط 933 مخالفة بحملة أمنية على مواكب الأفراح

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام إن إدارة السير المركزية وبالتعاون مع باقي الوحدات الشرطية المعنية باشرت حملات رقابية مكثفة على مخالفات المسير بمواكب المعيقة لحركة السير ومخالفة اخراج الأجسام من المركبات لما تشكله هذه المخالفات من خطر على السائق ومستخدم الطريق ولما تسببه من اختناقات واعاقات مرورية تؤثر على انسيابية حركة السير والحياة الطبيعية للمواطنين .

ومنذ بداية هذا الأسبوع جرى ضبط (993) مخالة مواكب اخراج أجسام من المركبات والعمل جارٍ وبشكل مستمر لضبط تلك المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق مرتكبيها .

وبين الناطق الاعلامي بأنه سيتم ضبط هذه المخالفة إما بشكل مباشر لحظة ارتكابها وفي حال تعذر ذلك فإنه سيتم تسجيل ارقام كافة المركبات التي يثبت ارتكابها لمثل تلك المخالفات ولم يتم ايقافها في حينه ليتم استدعاء مالكها لاحقاً لاتخاذ الاجراءات القانونية حيث سيتم حجز المركبة لمدة (48) ساعة في ساحة الحجز في منطقة سواقه اضافة الى دفع قيمة المخالفة وأجور نقل المركبة وتحويل مرتكب المخالفة الى الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراء الاداري بحقه .

وتعول مديرية الامن العام دوما على وعي المواطن وامتثاله للنصائح والتوجيهات الصادرة اليه من إدارة السير المركزية والهادفة لحمايته والحفاظ على حياته وممتلكاته والمساهمة في ايجاد بيئة مرورية اكثر أماناً وانسيابية وتجنب وقوع الحوادث المرورية الخطرة والقاتلة والمعيقة لحركة السير .