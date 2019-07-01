 وطنا نيوز -شاب يقتل شقيقه بعيار ناري في عمان
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
شاب يقتل شقيقه بعيار ناري في عمان
التاريخ : 01-07-2019 09:46:40 المشاهدات: 1982

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص، ليل الاثنين الثلاثاء، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل شقيقه، في منطقة طلوع المصدار، وسط عمّان.

وقال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن بلاغا ورد لشعبة بحث جنائي العاصمة، بوفاة احد الاشخاص اثر اصابة بعيار ناري من قبل شقيقه اثر خلافات شخصية  في منطقة طلوع المصدار وسط العاصمة ، حيث بوشر تزالاجراءات للبحث عن الجاني والذي قام بتسليم نفسه بعد ذلك وبوشرت التحقيقات معه.

ومن جانب اخر اضاف الناطق الاعلامي ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة معان  بإسعاف شخص ستيني إلى المستشفى نتيجة تعرضه للإصابه بعيار ناري إثر مشاجرة وقعت مساء اليوم بمنطقة الحسينية في محافظة معان بين مجموعة من الاشخاص وما لبث ان فارق الحياة ، وألقي القبض على ١٦ شخصاً اشتركوا بالمشاجرة وبوشر التحقيق معهم.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق