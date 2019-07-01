شاب يقتل شقيقه بعيار ناري في عمان

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص، ليل الاثنين الثلاثاء، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل شقيقه، في منطقة طلوع المصدار، وسط عمّان.

وقال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن بلاغا ورد لشعبة بحث جنائي العاصمة، بوفاة احد الاشخاص اثر اصابة بعيار ناري من قبل شقيقه اثر خلافات شخصية في منطقة طلوع المصدار وسط العاصمة ، حيث بوشر تزالاجراءات للبحث عن الجاني والذي قام بتسليم نفسه بعد ذلك وبوشرت التحقيقات معه.

ومن جانب اخر اضاف الناطق الاعلامي ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة معان بإسعاف شخص ستيني إلى المستشفى نتيجة تعرضه للإصابه بعيار ناري إثر مشاجرة وقعت مساء اليوم بمنطقة الحسينية في محافظة معان بين مجموعة من الاشخاص وما لبث ان فارق الحياة ، وألقي القبض على ١٦ شخصاً اشتركوا بالمشاجرة وبوشر التحقيق معهم.