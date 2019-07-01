الحبس عامين لمطلق نار بزفاف في الرصيفة

وطنا اليوم-عمان:قضت محكمة صلح الرصيفة، الاثنين، بالحبس عامين على مطلق العيارات النارية في حفل زفاف في الرصيفة قبل اسبوع والتي اصيب فيها 12 شخصا.

ورفعت المحكمة العقوبة بحق المتهم الى الحد الاعلى نظرا لخطورة هذه الجريمة وتحقيقا للردعين العام والخاص.

وكان عشريني اطلق قبل أسبوع النار من سلاح ناري بمبكشن في حفل زفاف الجيران له ما ادى الى اصابة 12 شخص من اهل الحفل بعضهم اطفال.

واحتصل المصابون على تقارير طبية تفيد بان اصاباتهم خفيفة واسقط جميعهم حقهم الشخصي عن المتهم إلا أن المحكمة غلظت العقوبة بحقه نظرا لخطورة هذه الجريمة.