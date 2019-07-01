 وطنا نيوز -وفاة و5 اصابات بحادث تصادم في نزول صافوط
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وفاة و5 اصابات بحادث تصادم في نزول صافوط
التاريخ : 01-07-2019 08:35:43 المشاهدات: 1199

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص واصيب خمسة اخرون اثر حادث تصادم بين مركبتين في منطقة "نزول صافوط" باتجته صويلح، وفق مصدر في الدفاع المدني.

وقالت  إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني  غرب عمان تعاملت اليوم  مع حادث تصادم وقع ما بين  مركبتين  في منطقة نزول صافوط  باتجاه صويلح, نتج عنه وفاة شخص وإصابة خمسة  آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضافت إدارة الإعلام أن كوادر الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقل وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير حسين ومستشفى الإسراء ، حيث وصفت حالة  إحدى  المصابين بالبالغة وباقي الإصابات  متوسطة.


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