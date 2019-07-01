 وطنا نيوز -فيديو يوثّق حادثة مروعة في إربد
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فيديو يوثّق حادثة مروعة في إربد
التاريخ : 01-07-2019 04:45:44 المشاهدات: 1738

وطنا اليوم-عمان: وثّق مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط صندوق قلاب على رأس شاب اثناء تفريغ حمولته  في محافظة اربد شمال الاردن . 

ويُظهر الفيديو المتداول لحظة سقوط صندوق القلاب بعد ارتفاعه لأعلى بسرعة عالية فوق رأس الشاب الذي حاول تفادي الصندوق لكنه علق أسفله . 
 
وبحسب النشطاء فإن الشاب بصحة جيدة حيث كُتبت له النجاة من الحادثة المروعة . 

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