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فيديو يوثّق حادثة مروعة في إربد
وطنا اليوم-عمان: وثّق مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط صندوق قلاب على رأس شاب اثناء تفريغ حمولته في محافظة اربد شمال الاردن .
ويُظهر الفيديو المتداول لحظة سقوط صندوق القلاب بعد ارتفاعه لأعلى بسرعة عالية فوق رأس الشاب الذي حاول تفادي الصندوق لكنه علق أسفله .
وبحسب النشطاء فإن الشاب بصحة جيدة حيث كُتبت له النجاة من الحادثة المروعة .
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