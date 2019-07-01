اصابة عائلة اردنية بحادث سير في تبوك

وطنا اليوم-عمان:صرح مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ان عائلة أردنية مؤلفة من اربع أفراد قد تعرضت لحادث سير في منطقة تبوك وتم نقلهم إلى مستشفى الملك خالد.

وأضف القضاة أن مركز العمليات والقنصلية العامة في جدة يتابعان الحالة الصحية للمصابين بالتعاون مع مندوب القنصلية في مدينة تبوك للتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.