 وطنا نيوز -اصابة عائلة اردنية بحادث سير في تبوك
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اصابة عائلة اردنية بحادث سير في تبوك
التاريخ : 01-07-2019 03:37:59 المشاهدات: 1220

وطنا اليوم-عمان:صرح مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ان عائلة أردنية مؤلفة من اربع أفراد قد تعرضت لحادث سير في منطقة تبوك وتم نقلهم إلى مستشفى الملك خالد.
وأضف القضاة أن مركز العمليات والقنصلية العامة في جدة يتابعان الحالة الصحية للمصابين بالتعاون مع مندوب القنصلية في مدينة تبوك للتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة. 


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