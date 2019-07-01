 وطنا نيوز -ضبط سائقا أغلق طريقاَ لتناول وجبة طعام بالصوفية
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ضبط سائقا أغلق طريقاَ لتناول وجبة طعام بالصوفية
التاريخ : 01-07-2019 03:20:27 المشاهدات: 1548

وطنا اليوم-عمان:تمكن العاملون في إدارة السير، الاثنين، من ضبط سائق مركبة أغلق طريقا في منطقة الصويفية بالعاصمة عمان، من أجل تناول وجبة طعام.

وقال مصدر أمني إن سائق المركبة أوقف مركبته وسط أحد الشوارع المكتظة والحيوية في سوق الصويفية التجاري، مما أدى الى أزمة سير خانقة في المنطقة.

وأضاف أن سائق المركبة لم يكتف بفعلته بل أطفئ المركبة وقام بالترجل منها والتوجه الى أحد المطاعم في المنطقة لشراء الوجبة متجاهلا أزمة السير التي سببها.


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