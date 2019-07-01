 وطنا نيوز -جثة ومسدس في باص بالزرقاء
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جثة ومسدس في باص بالزرقاء
التاريخ : 01-07-2019 02:59:16 المشاهدات: 1618

وطنا اليوم-عمان: عثرت مجموعات النجدة في شرطة الزرقاء على جثة اربعيني داخل "باص" في بيرين بمحافظة الزرقاء وفق مصدر أمني.
وقال المصدر: إن مواطنين أبلغوا عمليات شرطة الزرقاء عن وجود جثة داخل "باص" في منطقة بيرين، وتحركت مجموعات النجدة على الفور الى الموقع وتم العثور على جثة اربعيني وبجانبه مسدس لافتا الى انه متغيب عن منزله منذ يوم امس.
وبين المصدر انه تم استدعاء المدعي العام والطبيب الشرعي للكشف على الجثة وبيان ملابسات الحادثة.


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