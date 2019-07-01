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جثة ومسدس في باص بالزرقاء
وطنا اليوم-عمان: عثرت مجموعات النجدة في شرطة الزرقاء على جثة اربعيني داخل "باص" في بيرين بمحافظة الزرقاء وفق مصدر أمني.
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