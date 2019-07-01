 وطنا نيوز -ضبط 16 شخصاً في حملة أمنية بوسط البلد
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ضبط 16 شخصاً في حملة أمنية بوسط البلد
التاريخ : 01-07-2019 11:33:02 المشاهدات: 1092

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن قوة أمنية من مديرية شرطة وسط عمان والبحث الجنائي والأمن الوقائي ومكافحة المخدرات نفذت اليوم حملة أمنية في منطقة وسط البلد (الجورة) على اثر معلومات وشكاوى وردت حول تواجد اشخاص مشبوهين وفارضي الأتاوات في المكان.

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى من خلال الحملة ضبط ١٦ شخصاً من المشبوهين وذوي الاسبقيات وبوشرت التحقيقات معهم .


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