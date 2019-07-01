الرئيسية | جرائم وحوادث عرض بيع ممتلكات نادي اردني بالمزاد العلني

وطنا اليوم-عمان:أعلنت دائرة تنفيذ محكمة بداية إربد، الاثنين، عرض ممتلكات النادي العربي الرياضي للبيع في المزاد العلني.

وعرضت المحكمة، عبّر الصحف الرسمية، قطعة أرض تعود للنادي العربي الرياضي تبلغ مساحتها (3774.490) متر مربع بالقرب من جامعة اليرموك.

وذكرت المحكمة، أن قطعة الأرض مقام عليها مجمع تجاري يتكون من خمسة طوابق وروف، فضلا عن المبنى القديم والمبنى الحالي للنادي، ومواقف سيارات.

وقدرت المحكمة سعر قطعة الأرض والأبنية المقامة عليها بقيمة مالية وصلت إلى 7 ملايين و 369 الفا 810 دينار.

يشأر إلى أن النادي العربي من أعرق الأندية الأردنية، حيث تأسس الفريق في عام 1945م، ويلعب حاليا ضمن مصاف الدرجة الأولى.

ومن أهم نجوم الفريق لاعب النادي الفيصلي الحالي والمنتخب الوطني أنس بني ياسين، ولاعب المنتخب الوطني السابق بشار بني ياسين.

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