الرئيسية | جرائم وحوادث شاب عربي يبث فيديو مسئ للأردن

وطنا اليوم-عمان: طالب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الخارجية الأردنية بالتدخل لدى السلطات السعودية لمحاسبة كافة من يقومون ببث الإساءات للأردن قيادة وشعبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المواطنون تداولوا فيديو لشاب عربي مقيم في السعودية قام ببث فيديو ، وجه خلاله إساءات للأردنيين منتقدا قيام الأردنيين بمعارضة مؤتمر البحرين .

المواطنون قالوا خلال مطالباتهم أنه في الأردن يحاكم كل من ينتقد دولة خليجية نقدا بناء وتوجه اليه تهمة تعكير صفو العلاقات ، بينما المسيئون من أراضي تلك الدول ومن على شبكات تواصلها الاجتماعي لا يتحرك أحد لمحاسبتهم ، مشددين على أن كرامة الأردن قيادة وشعبا فوق كل اعتبار.

وتعتذر عن نشر الفيديو لما يحويه من اساءات بالغة.

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