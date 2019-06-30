القبض على عربي حاول تهريب 400 ألف حبة مخدرة

وطنا اليوم-عمان: أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب ٤٠٠ ألف حبة مخدرة إلى إحدى دول الجوار بواسطة إحدى المركبات وألقت القبض على شخص من جنسية عربية تورط بالقضية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام شخص من جنسية عربية بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها عبر أحد المعابر الحدودية بواسطة مركبته إلى إحدى دول الجوار ، حيث بوشرت الاجراءات لإلقاء القبض عليه وضبط كمية الحبوب المخدرة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال متابعة ذلك الشخص جرى تحديد موعد تهريب تلك الكمية ، وفور وصوله للمعبر الحدودي ألقي القبض عليه ، وبتفتيش المركبة عثر على ٤٠٠ ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة أخفيت بطريقة سرية في جسم المركبة ، والتحقيقات مستمرة.