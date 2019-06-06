الجمارك تحبط تهريب أكثر من 2400 سيجارة وارجيلة الكترونية

وطنا اليوم-عمان:تمكنت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك العمري من إحباط تهريب سجائر وأراجيل الكترونية ولوازمها بعدد يتجاوز (2400) قطعة بعد الاشتباه بإحدى الشاحنات المحملة بأمانات مسافرين لعدة أشخاص ضمن طرود مختلفة تم تفتيش الحمولة ومعاينتها معاينة فعلية مما أدى إلى اكتشاف عدة مخابئ سرية ضمن تجويف خزائن خشبية (أثاث منزلي) تم تصنيعه وأعداده بطريقة احترافية أعدت خصيصاً لغايات التهريب.

وقد تم تحرير محضر ضبط أصولي بالمضبوطات لحين أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث بلغت قيمة الغرامات الجمركية المترتبة عليها ما يقارب عشرون ألف دينار

من جهته اشار مدير مركز جمرك العمري عقيد جمارك رائد النمري إلى ان السجائر الإلكترونية تعتبر من المواد التي يحظر استيرادها وأن مثل هذه البضائع يتم مصادرتها لعدم إجازتها وحصولها على موافقات صادرة من وزارة الصحة وفقاُ لتوصيات وقرارات منظمة الصحة العالمية مما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

وأذ تشيد الجمارك الأردنية بالجهود المتميزة التي يقوم بها موظفي الجمارك بالتعاون مع زملائهم من مختلف الأجهزة الأمنية، لضبط عمليات التهريب لحماية مقدرات الوطن الاقتصادية والاجتماعية من كافة أنواع التهريب عبر المنافذ الحدودية.