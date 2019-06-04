شرطة تشارك بالأعراس لرصد الأسلحة

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وطنا اليوم-عمان:كشف وزير الداخلية، سلامة حمّاد، الأحد، عن البدء في إرسال عناصر من الأمن، إلى الأعراس، من أجل رصد إطلاق النار.

وقال حمّاد، خلال اجتماع للجنة القانونية في مجلس النواب، إنه "بعد توجيهات الملك، الأسبوع الماضي، بدأنا خطة لمكافحة إطلاق النار في المناسبات".

وأوضح "أصبحنا نرصد من لديه عرس، ونرسل إليه عناصر من الأمن الوقائي والمخابرات، للتأكد من إطلاق نار في المكان".

وبيّن حمّاد، أنه "لوحظ انخفاضا في إطلاق النار، الأسبوع الماضي".

اعتبر وزير الداخلية، سلامة حمّاد، الأحد، أن "الله قدّم الأمن على العبادة".

وقال حمّاد،، إن "آيات في القرآن الكريم جاء بها الأمن قبل العبادة"؛ في سياق حديثه عن أهمية الأمن، وسيادة القانون.

واسترشد حمّاد في الآية الكريمة من سورة إبراهيم "وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا ٱلۡبَلَدَ ءَامِنٗا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ".

وأضاف "كل أجهزة وزارة الداخلية لن تتهاون في تطبيق القانون".

وأوضح حمّاد، "لن يكون هناك مجاملة أو تهاون في تطبيق القانون".

ونوّه حمّاد إلى أنه "كان هناك مجاملة في تطبيق القانون، في وقت سابق".

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