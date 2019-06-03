 وطنا نيوز -لانا القسوس تقدم اعتذارها ..ماذا جرى !
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لانا القسوس تقدم اعتذارها ..ماذا جرى !
التاريخ : 30-06-2019 10:18:11 المشاهدات: 1742

وطنا اليوم-عمان: قدمت الاعلامية لانا القسوس اعتذارها من جميع المتابعين على صفحتها الشخصية  على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " وذلك بعد ان تمكن " هكر " من اختراقها  ليقوم ببث فيديوهات وارسال رسائل  غير لائقة باسمها .
وبعد جهود كبيرة بذلت من قبل الاجهزة الامنية تمكنت القسوس من اعادة حسابها، لتقوم  بتوجيه رسالة اعتذار لمتابعيها وتسجل الشكر لكل من ساندها وساعدها في استرجاع الحساب ..حيث قالت القسوس : . 
" استرجعت حسابي الان ..بداية اعتذر عن كل المسجات و الفيديوهات الغير لائقة التي تم إرسالها من قبل الهاكرز ..شكرا لكل الصحفيين الذين وقفوا بجانبي شكرا للصديق و الاخ شادي جابر Shadi Jaber شكرا لعطوفة مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود و الشكر الخاص للبحث الجنائي و عطوفة العميد مروان الحياري مدير البحث الجنائي الذي تابع الموضوع بشكل شخصي و الشكر وحدة وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية متمثلة بمديرها المقدم رائد الرواشدة الذي لم يتوانى للحظة بمتابعة الموضوع بكل حرفية و هدوء و شكرا للملازم يحيى العموش الذي تابع استرجاع الحساب ثانية بثانية من فجر امس ... نحن دولة قانون و وحدة الجرائم الالكترونية تعمل بكل حرفية و اقتدار لكم مني خالص الشكر و العرفان".

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