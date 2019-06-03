لانا القسوس تقدم اعتذارها ..ماذا جرى !

وطنا اليوم-عمان: قدمت الاعلامية لانا القسوس اعتذارها من جميع المتابعين على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " وذلك بعد ان تمكن " هكر " من اختراقها ليقوم ببث فيديوهات وارسال رسائل غير لائقة باسمها .

وبعد جهود كبيرة بذلت من قبل الاجهزة الامنية تمكنت القسوس من اعادة حسابها، لتقوم بتوجيه رسالة اعتذار لمتابعيها وتسجل الشكر لكل من ساندها وساعدها في استرجاع الحساب ..حيث قالت القسوس : .