جريمة تهز المغرب .. أم تقتل طفلها الرضيع وتقطعه

وطنا اليوم-عمان:هزت جريمة قتل أم لطفلها الرضيعة وتقطيع جثته إلى أشلاء وألقت بها فى المصرف خوفاً من افتضاح أمرها، الشارع المغربي.

وبحسب صحيفة الجمهورية المصرية، أقدمت امرأة مغربية تبلغ من العمر 28 عاما على قتل رضيعها وتقطيعه إلى أجزاء، ثم ألقته في شبكة الصرف الصحي.

ونقلت الصحيفة عن مواقع إعلام مغربية، فإن سكان مدينة تاوريرت أصيبوا بصدمة بالغة بعدما علموا بالجريمة البشعة التي اكتشفها أحد العمال، عندما كان يحاول تنظيف بالوعة مغلقة بأحد أحياء المدينة، واكتشف أن السبب هو وجود قدم آدمية صغيرة بها.

وأضافت الصحيفة، أن العامل على الفور أخبر الشرطة ومصلحة الوقاية المدنية، الذين انتقلوا إلى مكان الواقعة وتجمهر بجانبهم عدد كبير من السكان، وخلال التحقيقات الأولية تم الوصول إلى المشتبه بها واعتقالها.

ويرجح أن المرأة فعلت ذلك خوفا من افتضاح أمرها، لأن حملها كان بطريقة غير شرعية، بحسب ما ذكرت صحيفة الجمهورية المصرية.