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إصابة 14 شخص اثر حادث لحافلة تعمل على خط اربد
وطنا اليوم ـ جرائم وحوادث
صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين حافلة متوسطة تعمل على خط (اربد-عمان ) ومركبة مما أدى إلى انقلاب الحافلة بمنطقة عين الباشا , حيث نتج عن الحادث إصابة (14) شخص .
وأضافت إدارة الإعلام بان كوادر الدفاع المدني تحركت إلى موقع الحادث وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم تقلهم إلى مستشفى الأمير الحسين الحكومي وحالتهم العامة متوسطة .
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