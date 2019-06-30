 وطنا نيوز -إصابة 14 شخص اثر حادث لحافلة تعمل على خط اربد
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إصابة 14 شخص اثر حادث لحافلة تعمل على خط اربد
التاريخ : 29-06-2019 03:32:59 المشاهدات: 1191

وطنا اليوم ـ جرائم وحوادث 

 صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين حافلة متوسطة تعمل على خط (اربد-عمان ) ومركبة مما أدى إلى انقلاب الحافلة بمنطقة عين الباشا , حيث نتج عن الحادث إصابة (14) شخص .

وأضافت إدارة الإعلام بان كوادر الدفاع المدني تحركت إلى موقع الحادث وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم تقلهم إلى مستشفى الأمير الحسين الحكومي وحالتهم العامة متوسطة .

 


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