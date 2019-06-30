إصابة 14 شخص اثر حادث لحافلة تعمل على خط اربد

وطنا اليوم ـ جرائم وحوادث

صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين حافلة متوسطة تعمل على خط (اربد-عمان ) ومركبة مما أدى إلى انقلاب الحافلة بمنطقة عين الباشا , حيث نتج عن الحادث إصابة (14) شخص .