ذوو الطفلة جود يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق خاصة

وطنا اليوم-عمان:طالب أهالي الطفلة جود، التي توفيت في مستشفى البشير مؤخرا، بتشكيلِ لجنةِ تحقيق خاصةٍ من خارجِ وزارة ِالصحة ومستشفى البشير، للوقوفِ على أسبابِ وفاتِها وكشفِ المقصرينَ في تقديمِ العلاج اللازمِ لها، معتبرين أن التقصيرَ جاءَ من أخصائي الأطفال في قسمِ الطوارئ في المستشفى.

وكان قد اوعز وزير الصحة بالوكالة الدكتور وليد المعاني الى امين عام الوزارة الدكتور حكمت ابو الفول بتشكيل لجنة للتحقق والتحقيق في ظروف معالجة ووفاة الطفلة جود البالغة من العمر ثلاث سنوات وتقديم تقريرها بالسرعة الممكنه.

وقال الدكتور ابو الفول في بيان اصدرته الوزارة الخميس ان اللجنة تضم ذوي الاختصاص المعنيين .

واضاف انه سيتم تزويد الوزير بنتائج التحقيق حال انتهاء اللجنة من اعمالها.