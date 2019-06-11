سقوط عصابة من 3 اردنيين لسرقة رواد البنوك المصرية

وطنا اليوم-عمان:قالت وسائل اعلام مصرية ان الاجهزة الامنية كشفت تشكيلا عصابيا مكونا من 3 أردنيين، تخصصوا فى سرقة رجال الأعمال ورواد البنوك، بعد تتبعهم ومراقبتهم.

وقالت صحيفة اليوم السابع ، الجمعة ، ان أجهزة البحث الجنائي تمكنت من كشف غموض سرقة مبلغ مالى 203 ألاف جنيه (8600 دينار اردني تقريبا) من داخل سيارة رجل أعمال عقب صرفه المبلغ من البنك في مدينة العبور احدى مدن محافظة القليوبية الواقعة شمال محافظة القاهرة.

وبينت المصادر ان العصابة عملت على كسر زجاج سيارة رجل الاعمال بعد خروجه من البنك ، واصطفافه امام مصنعه، والاستيلاء على المبلغ.

وبينت ان الاجهزة الامنية تلقت بلاغا من رجل الاعمال اكتشافه كسر زجاج سيارته، والاستيلاء على مبلغ 203 ألاف جنيه، أثناء تواجد السيارة أمام المصنع الخاص به فى العبور، حيث شكل فريق بحث مختص ، وتبين ان السرقة جاءت عقب خروجه من المصنع وبتفريغ الكاميرات بمحيط المصنع والبنك تبين أن هناك سيارة ملاكي (خاصة) كانت تتبع المجني عليه منذ خروجه من البنك وحتى وصوله المصنع، حيث هبط منها أحد الأشخاص، وقام بكسر الزجاج، والاستيلاء على المبلغ.

واضافت الصحيفة : نجح فريق البحث فى تحديد أرقام سيارة الجناة، وبالتحرى تبين أنها سيارة مؤجرة لشخص أردني الجنسية.

واضافت : تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 2 من المتهمين، وجارى ملاحقة آخر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.