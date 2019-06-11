خطباء يحذرون الأردنيين من النشّالين لحظة خروجهم من المساجد

وطنا اليوم-عمان:حذّر أئمة مساجد في العاصمة عمّان، من السرقات لحظة خروج المصلين من المساجد عقب صلاة الجمعة، والحذر من حالات النشل بأيدي بعض ضعاف النفوس.

وخاطب إمام أحد المساجد، شرقي العاصمة، المصلين بعدما فرغوا من أداء صلاة الظهر، بضرورة الانتباه على أموالهم، بعدما سجلت العديد من حالات النشل والسرقة، بلغت حد سرقة الأحذية في بعض الأحيان.

وتشهد العديد من المساجد في أرجاء المملكة، انتشارًا للمتسولين "رجالًا ونساء" أمام المساجد يستعطفون الناس من أجل منحهم بعض الأموال، وأحيانًا يستفزون المصلين بأسلوب طلبهم والتوسل إليهم.

وفي أكثر من مناسبة، طالبت وزارة التنمية الاجتماعية ووحدة مكافحة التسول التابعة لها، بعدم إعطاء أي نقول للمتسولين أمام المساجد، وذلك في إطار مكافحتها للظاهرة التي باتت مزعجة بشكل كبير في الأردن.