ضبط حفارة مخالفة واعتداءات ضخمة لتزويد مزارع كبيرة بالمياه

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المياه والري سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية العاملة وبالتعاون مع وزارة الداخلية نسقت عدد من الحملات ترافقها قوات أمنية من الامن العام والدرك وقوات البادية الملكية، حيث ضبطت خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الاعتداءات التي تسحب المياه بطريقة مخالفة غير مشروعة من خلال الاعتداء على الخطوط الرئيسية وحفر أبار مخالفة في مناطق وادي موسى والرمثا وأم العمد لبيعها وسقاية المزارع.

وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المتابعة و المعلومات المتوفرة لدى قسم حوض معان تم تنسيق حملة أمنية في ساعة متاخرة من ليلة الخميس الجمعة، حيث أسفرت عن ضبط حفارة مخالفة تحفر أحد الأبار في منطقة وادي الصدر- وادي موسى محافظة معان وضبط شخص يعمل عليها بحقه عدد من الطلبات الامنية وحجز الحفارة وايداع الشخص للتوقيف واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وإحالتها للقضاء.

وكذلك داهمت الحملة بمرافقة قوات الدرك والامن العام والبادية الملكية وكوادر شركة مياهنا وكوادر سلطة المياه احدى المناطق في جنوب عمان /ام العمد وتم ضبط اعتداء كبير يتمثل بسحب خط رئيسي قطر ٢ انش لمسافة نحو كيلو متر، حيث يقوم بسحب مياه الشرب من خط رئيسي كبير لري مزارع وتعبئة بركة كبيرة وبيوت بلاستيكية، وتم فصل الخط واعداد الضبوطات واحالة الاوراق للقضاء.

كما تم مداهمة مزرعة في منطقة الرمثا وتم ضبط بئر مخالف والمباشرة بردمه واعداد الضبوطات القانونية الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيق والسير بالقضية حسب احكام القانون.

واكدت الوزارة / سلطة المياه انها ستواصل حملات مداهمة لعدد من المواقع لضبط اي مخالفات او تجاوزات بالاعتداء على مصادر المياه مناشدة المواطنين بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات من قبل بعض المخالفين حماية لحقوق الوطن والمواطنين المائية مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة مؤكدة ان الاجهزة المختصة تقوم بالبحث عن المعتدين .

واشادت الوزارة/ سلطة المياه واجهزتها بالتعاون والاسناد الكبير من لدن وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية لانفاذ القانون وحماية الحقوق المائية للمواطنين .