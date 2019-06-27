 وطنا نيوز -النائب حابس الفايز يرفع قضية ضد إعلامية أردنية
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
النائب حابس الفايز يرفع قضية ضد إعلامية أردنية
التاريخ : 27-06-2019 10:02:18 المشاهدات: 1568

وطنا اليوم-عمان:تنظر محكمة شمال عمان يوم الاحد المقبل ، في قضية رفعها النائب حابس الفايز ، ضد ناشطة واعلامية (٠٠٠)، بتهم الذم والقدح والتشهير، على خلفيه اساءات صدرت منها ضد النائب الفايز في مقطع فيديو ، بعيد الافراج عن النائب السابق هند الفايز بعد اعتقالها"، منتصف الشهر الماضي.

وعلم بوجود تدخلات من بعض الشخصيات من اجل ان يسقط النائب الفايز الشكوى ، الذي اصر عليها.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق