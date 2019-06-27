النائب حابس الفايز يرفع قضية ضد إعلامية أردنية

وطنا اليوم-عمان:تنظر محكمة شمال عمان يوم الاحد المقبل ، في قضية رفعها النائب حابس الفايز ، ضد ناشطة واعلامية (٠٠٠)، بتهم الذم والقدح والتشهير، على خلفيه اساءات صدرت منها ضد النائب الفايز في مقطع فيديو ، بعيد الافراج عن النائب السابق هند الفايز بعد اعتقالها"، منتصف الشهر الماضي.

وعلم بوجود تدخلات من بعض الشخصيات من اجل ان يسقط النائب الفايز الشكوى ، الذي اصر عليها.