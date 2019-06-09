الدفاع المدني: حرائق الغابات والمزروعات تؤرقنا

وطنا اليوم-عمان:قال مدير دفاع مدني غرب اربد العميد معن المغايرة، إن حرائق الغابات والمزروعات تشكل أرقاً كبيراً يُثقل كاهل الأردنيين بدءا من المزارع الذي يبذل قصارى جهده بانتظار موسم الحصاد وانتهاء برجال الدفاع المدني الذين نذروا أنفسهم للمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وثروات الوطن ومقدراته.

وأضاف، خلال كلمته في ورشة العمل التي نظمتها مديرية دفاع مدني غرب اربد بعنوان "حرائق الأعشاب والمزروعات الإجراءات الوقائية وأسبابها وكيفية السيطرة عليها" بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والمدنية في المحافظة، ان المديرية العامة للدفاع المدني عملت على توفير أحدث الآليات والمعدات الخاصة للتعامل مع حرائق الأعشاب والمزروعات والأشجار والاهتمام بالعملية التدريبية وعقد الدورات التدريبية للتعرف على أحدث طرق مكافحة حرائق المزروعات وسبل الوقاية منها.

وتأتي الورشة بتوجيهات من مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى عبد ربه البزايعه لتأكيد أهمية الدور التثقيفي الوقائي ونشر الثقافة الوقائية من قبل المؤسسات الوطنية للحد من حرائق الأعشاب والمزروعات والحرص على إدامة التنسيق بين المؤسسات الحكومية في المحافظة .