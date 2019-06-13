 وطنا نيوز -الزوارق الملكية تنقذ الغطاس النصرات
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الزوارق الملكية تنقذ الغطاس النصرات
التاريخ : 27-06-2019 02:49:50 المشاهدات: 1035

وطنا اليوم-عمان:تدخلت القوة البحرية والزوارق الملكية، لإنقاذ الغطاس عدنان النصرات، الذي كان يسعى للغطس مدة 72 ساعة.

ووفق معلومات، فإن النصرات تمكن من الغطس 62 ساعة، إلا أن صحته تدهورت بسبب الإرهاق، ما استدعى التدخل لإنقاذه.

وكان النصرات بدأ غطسته الأخيرة يوم الاثنين، على أن تنتهي مساء اليوم الخميس، بواقع 72 ساعة، لكن حالته الصحية حالت دون ذلك.

ويطمح النصرات للوصول تدريجيا الى الرقم القياس العالمي المسجل باسم أحد الغطاسين التركيين لمدة “142” ساعة.


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