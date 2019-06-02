الرئيسية | جرائم وحوادث الصحة تشكل لجنة تحقيق بوفاة الطفلة جود

وطنا اليوم-عمان:اوعز وزير الصحة بالوكالة الدكتور وليد المعاني الى امين عام الوزارة الدكتور حكمت ابو الفول بتشكيل لجنة للتحقق والتحقيق في ظروف معالجة ووفاة الطفلة جود البالغة من العمر ثلاث سنوات وتقديم تقريرها بالسرعة الممكنه. وقال الدكتور ابو الفول في بيان اصدرته الوزارة اليوم الخميس ان اللجنة تضم ذوي الاختصاص المعنيين . واضاف انه سيتم تزويد الوزير بنتائج التحقيق حال انتهاء اللجنة من اعمالها.

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