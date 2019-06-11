الرئيسية | جرائم وحوادث وزير وسائقه يعتديان على مواطن ..أين هي الحقيقة؟

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس خبراً مفاده قيام احد الوزراء وسائقه بالاعتداء عصر يوم أمس على احد المواطنين مقابل صالة ارض المعارض على طريق المطار بعد أن رفضا تطبيق القانون ، حيث قام الوزير وسائقه بعمل بإشارات لا أخلاقية وكاد أن يترجلا من مركبتهما للاعتداء على المواطن الذي أصر على عودة الوزير ومركبته إلى مسربهم كون الأولوية للمواطن وفق ما تم نقله على لسان احد النواب السابقين على مواقع التواصل الاجتماعي .

وللوقوف على تفاصيل الحادثة ، فقد نفى الوزير المعني وقوع هذه الحادثة على ارض المعارض يوم أمس ، كونه الوزير الوحيد الذي كان يتواجد في تلك المنطقة ، مؤكداً انه ومنذ لحظة صعوده لمركبته من على طريق المطار وحتى وصوله الوزارة لم يتم حدوث ما تم روايته على الإطلاق .مؤكداً انه وفي لحظة استفساره عن الوزير المعني من باب الفضول ، تفاجأ بأنه هو الوزير المعني بهذه الحادثة .

النائب السابق الراوي للحادثة ، أوضح انه لم يكن موجوداً لحظة قيام الوزير وسائقه بهذه التصرفات ، وانما تم نقل الحادثة بحسب ما تم نقلها له من قبل المواطن الذي تم الاعتداء عليه ، مؤكداً ان المواطن يعتزم تقديم شكوى بحق الوزير وسائقه ، وسيتم تقديم تعزيزات لاثبات هذه الحادثة من خلال الكاميرات الموجودة وفق حديثه .

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