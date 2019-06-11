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وزير وسائقه يعتديان على مواطن ..أين هي الحقيقة؟
وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس خبراً مفاده قيام احد الوزراء وسائقه بالاعتداء عصر يوم أمس على احد المواطنين مقابل صالة ارض المعارض على طريق المطار بعد أن رفضا تطبيق القانون ، حيث قام الوزير وسائقه بعمل بإشارات لا أخلاقية وكاد أن يترجلا من مركبتهما للاعتداء على المواطن الذي أصر على عودة الوزير ومركبته إلى مسربهم كون الأولوية للمواطن وفق ما تم نقله على لسان احد النواب السابقين على مواقع التواصل الاجتماعي .
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