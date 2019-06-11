 وطنا نيوز -وفاة و4 إصابات بمشاجرة استخدم فيها بمباكشن في البقعة
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وفاة و4 إصابات بمشاجرة استخدم فيها بمباكشن في البقعة
التاريخ : 27-06-2019 09:53:24 المشاهدات: 1114

وطنا اليوم-عمان:قتل مواطن، وأصيب أربعة أشخاص، ليل الأربعاء الخميس، بتعرضهم لإطلاق نار من سلاح " بمباكشن" خلال مشاجرة، وقعت بمخيم البقعة في محافظة البلقاء، وفق ما صرح به مصدر أمني.

وقال المصدر ، إن المشاجرة وقعت بين مجموعة الأشخاص وشخص آخر جراء خلافات سابقة بينهم. 

وأضاف المصدر أنه تم إسعاف المصابين الى المستشفى وحالتهم حسنة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة والبحث عن مطلق النار الذي تم الادعاء عليه من قبل المصابين.


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