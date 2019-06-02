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دهس رقيب سير بالزرقاء أثناء القيام بواجبه
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أنه واثناء قيام أحد رقباء السير بالواجب الرسمي اليوم في مدينة الزرقاء ورده بلاغ حول مركبة لا تحمل لوحة ارقام رفض سائقها الامتثال لاحدى الدوريات وتسير باتجاهه حيث حاول إيقاف تلك المركبة فور مشاهدتها ، إلا أن سائقها كان يسير بسرعة ورفض الامتثال وقام بصدم الدراجة واصابة رقيب السير.
وجرت متابعته لحين التمكن من اجباره على التوقف وضبط المركبة وشخصين بداخلها تبين انهما مطلوبان بحق الأول ٧ طلبات وبحق الاخر ٣ طلبات بقضايا مخدرات ، وبوشرت التحقيقات.
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