 وطنا نيوز -دهس رقيب سير بالزرقاء أثناء القيام بواجبه
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
دهس رقيب سير بالزرقاء أثناء القيام بواجبه
التاريخ : 26-06-2019 10:07:18 المشاهدات: 1093

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أنه واثناء قيام أحد رقباء السير بالواجب الرسمي اليوم في مدينة الزرقاء ورده بلاغ حول مركبة لا تحمل لوحة ارقام رفض سائقها الامتثال لاحدى الدوريات وتسير باتجاهه حيث حاول إيقاف تلك المركبة فور مشاهدتها ، إلا أن سائقها كان يسير بسرعة ورفض الامتثال وقام بصدم الدراجة واصابة رقيب السير.
وبحسب الناطق الإعلامي، اسعف رقيب السير للمستشفى وهو قيد العلاج.
وأضاف الناطق الإعلامي بأنه على الفور جرى التعميم على مواصفات المركبة ومن بداخلها لتتمكن إحدى الدوريات ضمن اختصاص محافظة المفرق من رصدها ومتابعتها بعد ان رفض الامتثال مرة اخرى.

وجرت متابعته لحين التمكن من اجباره على التوقف وضبط المركبة وشخصين بداخلها تبين انهما مطلوبان بحق الأول ٧ طلبات وبحق الاخر ٣ طلبات بقضايا مخدرات ، وبوشرت التحقيقات.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق