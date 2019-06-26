 وطنا نيوز -إصابتان بإطلاق نار من سيارة مجهولة بوسط إربد
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إصابتان بإطلاق نار من سيارة مجهولة بوسط إربد
التاريخ : 26-06-2019 08:36:32 المشاهدات: 878

وطنا اليوم-عمان:أفاد شهود  في محافظة اربد ان رجلا وامرأة أصيبا اثر اطلاق نار، مساء الأربعاء، من سيارة مجهولة لاذ سائقها بالفرار على اشارة الشنيك وسط المحافظة.

وقال مصدر أمني إن رجلا وامرأة تعرضا لحادث إطلاق عيارات نارية، مساء الأربعاء، من قبل شخص مجهول من سياره مجهوله، بالقرب من اشارة الشنيك، وسط مدينة اربد.

وأضاف المصدر انه تم اسعافهم إلى مستشفى الاميرة بسمة التعليمي وإدخال الرجل الى قسم الـ ICU لإصابته في منطقه الخاصره اليسرى والقدم اليسرى، واصابه المرأة بعيار ناري في منطقه الخاصره اليسرى ووضعها مستقر.


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