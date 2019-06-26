الرئيسية | جرائم وحوادث الحكم على تاجر مخدرات بالحبس 6 سنوات وغرامة 4 الاف دينار

وطنا اليوم-عمان:أصدرت محكمة امن الدولة الاربعاء قرارا يقضي بوضع تاجر مخدرات حاز وباع كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بالاشغال المؤقته ٦ سنوات وغرامه ٤ الاف دينار .

وجرمت هيئة القاضي احمد العمري التي عقدت برئاسته وبعضوية القاضي العسكري الرائد عبد السلام العساف والقاضي المدني منتصر عبيدات وبحضور مدعي عام امن الدوله ،المتهم بجناية حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار .

وكان رجال ادارة مكافحة المخدرات في مادبا قد تلقت بلاغا حول حيازة المتهم لحبوب مخدرة يقوم ببيعها والاتجار بها حيث جرى مداهمة منزله في مادبا و بتفتيش المنزل تم ضبط ١٨.٨٠٠ الف حبة مخباة تحت السرير .

وفي حكم اخر صادر بحق مروج مخدرات جرمته ذات الهيئة بجناية حيازة مادة مخدرة بقصد البيع والذي حكم عليه الوضع بالاشغال المؤقتة ٣ سنوات وغرامه ٣ الاف دينار .

وكانت معلومات وردت الى مكافحة المخدرات حول حيازة المتهم لتشكيله منوعه من المخدرات حبوب كبتاجون وقطع حشيش وبذور القمبز لغايات الزراعه اضافة الى مستحضرات الترامال وانواع اخرى حيث جرى القاء القبض عليه وتبين انه من الاشخاص المكررين بقضايا المخدرات.

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