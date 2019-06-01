الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على أردني يمتهن سرقة السيارات في لبنان

وطنا اليوم-عمان:ضبطت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اللبناني اردنيا يمتهن السرقة.



وقالت وسائل اعلام لبنانية انه انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة عدة من داخل السيارات بواسطة الكسر والخلع ضمن محافظة مدينة بيروت، من قبل مجهول الهوية ينفذ عملياته بأوقات مختلفة نهارا أو ليلا، باشرت الاجهزة الامنية المختصة اجراءاتها الميدانية والاستعلامية ضمن مناطق حصول السرقة، حيث تبين أن الفاعل يستخدم في تنفيذ عملياته سيارة مستأجرة نوع "كيا بيكانتو" لون أزرق.



ونتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت من تحديد هويته ويدعى: ط. ا. (مواليد عام 1984، أردني).



وبتاريخ 24/6/2019، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة تمكنت دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في منطقة جونية، وضبطت السيارة المستخدمة من قبله في عمليات السرقة، وبتفتيشها ومكان اقامته جرى ضبط الأدوات التي تستخدم في السرقة وجهاز كمبيوتر محمول، ساعة يد نسائية وهاتف خليوي وأختام جميعها من بين المسروقات، اضافة الى مبلغ مالي.



وبالتحقيق معه، اعترف أنه حضر الى لبنان بتاريخ 12/6/2019، وفي اليوم التالي باشر بتنفيذ عمليات السرقة من داخل السيارات بعد أن استأجر سيارة لهذه الغاية، كما اعترف انه نفذ أكثر من 11 عملية سرقة من داخل السيارات بواسطة الكسر والخلع ضمن محافظتي مدينة بيروت وجبل لبنان.



وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوط المرجع المختص بناء على اشارة القضاء بحسب بيان قوى الامن الداخلي.

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